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У Кривому Розі зіткнулися 2 потяги, 3 людей загинули

16 жовтня, 2018 - 09:29

У Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення двох залізничних потягів троє людей загинули, ще один отримав травми. Про це повідомляє місцеве видання "Перший міський", посилаючись на дані поліції.

Інцидент стався у ніч на 16 жовтня на промисловому підприємстві "Північний гірничо-збагачувальний комбінат".

Як стало відомо, загиблим було 50, 48 і 35 років. Ще один 53-річний чоловік отримав травми. Всі постраждалі – працівники підприємства. На даний момент на місці події працюють рятувальники.

Інформацію про трагедію також підтвердили у ДержНС.

"16 жовтня о 04:17 у м. Кривий Ріг на Ганнівському кар’єрі "Північного гірничо-збагачувального комбінату" внаслідок зіткнення двох локомотивів загинуло 3 особи та 1 особа постраждала", - відзначається у повідомленні.

Джерело: День

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