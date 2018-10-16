У Вінниці розпочався опалювальний сезон, з теплом вже 77 % багатоповерхівок

Комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» розпочало подачу тепла до осель вінничан. На сьогоднішній ранок послугою теплопостачання вже забезпечено 613 будинків. Упродовж дня планують подати теплоносій ще у 350 будинків. Усього підприємство забезпечує послугою з централізованого опалення 1248 будинків житлового фонду Вінниці.

«Житловий фонд Вінниці підприємство почало забезпечувати теплопостачанням від учора. До кінця сьогоднішнього дня тепло плануємо подати у 77 % житлових багатоповерхівок, – коментує в. о. начальника відділу документообігу, роботи зі ЗМІ і громадськістю КП «Вінницяміськтеплоенерго» Сніжана Шпікіна. – Але наголошуємо на тому, що подача теплоносія на будинки відбувається поступово. Під час пуску теплоносія йде велике навантаження на мережі, тому можуть виникати пориви. Станом на ранок 15 жовтня через пориви теплових мереж відключено 6 ділянок, які подають теплоносій на 23 будинки. Такі ситуації – в межах норми. Головне – швидко на них реагувати. На всі місця, де виявлені аварійні ситуації, оперативно виїжджають і працюють бригади».

Опалювальний сезон у Вінниці стартував 8 жовтня з подачі тепла у школи, садочки та заклади охорони здоров’я. Наразі усі 110 закладів обігріваються. Загалом теплопостачальне підприємство обслуговує 244 бюджетних заклади. Рішення про подачу тепла у багатоповерхівки виконком Вінницької міськради ухвалив 11 жовтня поточного року, спираючись на відповідну постанову Кабміну, яка дозволяє розпочати опалювальний сезон тоді, коли впродовж трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить не більше +8 °C.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця