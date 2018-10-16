Відсьогодні в Україні починають штрафувати за перевищення швидкості

В Україні у понеділок, 15 жовтня, закінчився пілотний проект, при якому водіїв, які перевищують швидкість, не штрафували, а усно попереджали про наслідки таких дій. З 16 жовтня поліція починає застосовувати штрафні санкції. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

Штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год складе 255 гривень, а на більш ніж 50 км/год - вдвічі більше, тобто 510 гривень.

Білошицький також опублікував карту, на якій позначено місця використання приладів контролю швидкості, і пообіцяв, що їх будуть змінювати, а саму карту - оновлювати і доповнювати.

Нагадаємо, в Україні з 8 жовтня відновили масштабний контроль за швидкістю руху на дорогах за допомогою спецзасобів та сил Національної поліції. У перший тиждень водіїв не штрафували, а лише усно попереджали про неприпустимість перевищення швидкості.

Зазначимо, раніше Верховна Рада підтримала за основу законопроект, який передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 гривень. Документ передбачає збільшення відповідальності за ігнорування ременів безпеки при користуванні автомобілями і шоломами — при користуванні мопедами та мотоциклами.