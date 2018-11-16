Берлінський фонд Роберта Боша підтримає громадянські ініціативи в Україні

Німеччина повинна і може підтримати громадянські ініціативи й окремі проекти з Україною, що важливо, в тому числі, і з точки зору розвитку демократичних засад у суспільстві.

Про це йшлося у ході дискусії в четвер у берлінському фонд Роберта Боша у рамках проекту «Ukraine calling», повідомляє Укрінформ.

«Фонд намагається підтримати громадянське суспільство в Україні», - сказала представник структури Майя Флюгер.

Нинішня конференція на тему України – вже третя за рахунком цьогоріч, яка організована цим Фондом. Дві попередні відбулися у Франкфурті-на-Одері та Києві. Крім фонду Роберта Боша, інші фонди також організовують різні програми спільно з Україною і в Україні з метою підвищення рівня володіння німецькою серед українців, кваліфікації серед молодих підприємців, зміцнення наукових і культурних обмінів тощо.

Франкфурт-на-Одері, а саме розташований там європейський Університет Віадріна, є одним з найактивніших у тому, що стосується таких програм. «Ukraine calling» - це його проект, який реалізовується упродовж більше як 3 років, розповіла президент університету Юлія фон Блуметал. Вона вбачає роль свого вишу в тому, щоб бути «містком між Сходом і Заходом», майданчиком, де здійснюються прямі контакти, діалог, критичне обговорення, спільне формулювання ідей. «Україна для нас – жива цікава тема», - каже фон Блуметал. Для українських інститутів є програми стипендіатів, проводяться літні семінари, але і німецькі учасники можуть багато чому навчитися в українських колег.

У рамках «Ukraine calling» здійснено або реалізуються понад 40 проектів. До 20 січня наступного року можна подати заявку на участь у наступних.

«Це дуже ефективна синергія, нам вдається дуже добре працювати з різними фондами за найрізноманітнішими темами, пов'язаним з Україною: від життя єврейських громад до енергетики, від шкільних підручників до театру», - говорить голова Німецької асоціації україністів Александер Велль. Ця асоціація налічує близько 50 членів. За словами Велля, до теми україністики останнім часом є «неймовірний інтерес».

У рамках заходу також було організовано панельну дискусію на тему майбутніх виборів в Україні. Її учасники – експерти, політики та дипломати – говорили про важливість реформи виборчих законів, які мають бути більш прозорими. «Люди мають знати, хто є у списках, аби не обрати маріонеток олігархів, аби не було такого, що місця у Верховній Раді просто купуються; все має бути прозоро, в тому числі питання партійного фінансування», - зазначила, зокрема, екс-депутат Бундестагу, представник партії Зелених Віола фон Крамон.

Директор берлінського Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS) Гвендолін Зассе у свою чергу висловила сумнів у тому, що втручання Росії у вибори зможуть скільки-небудь серйозно вплинути на курс України, у громадян якої яких серйозно підвищилося почуття національної самоідентифікації. Спроби Росії послабити Україну поки що призвели лише до того, що «загальний курс України став ще більш вираженим».

Радник-посланник Посольства України у ФРН Ростислав Огризко зазначив, що у сильній і стабільній Україні зацікавлена не лише вона сама, але і вся Європа. «Україна може багато запропонувати Європі», - запевнив дипломат.