У Житомирі відбулась міжнародна конференція "Соціально-психологічний портрет військового професіонала"

У Житомирському військовому інституті протягом двох днів,14 і 15 грудня, тривала міжнародна науково-практична конференція "Соціально-психологічний портрет військового професіонала". В конференції взяли участь представники провідних вищих військових та цивільних навчальних закладів України, а також - іноземних держав. Зокрема, учасниками конференції були представники Військової технічної академії імені Ярослава Домбровського, Республіка Польща; Литовської військової академії імені генерала Йонаса Жямайтиса, співробітники оборонного сектору Чеської Республіки. Із їхніх виступів учасники конференції мали можливість ознайомитися з міжнародними напрацюваннями з підготовки військових професіоналів. Наші ж фахівці розповідали про досвід бойової діяльності офіцерів ЗСУ в зоні проведення АТО. Крім того, на конференції говорили про формування лідерства, а також інформаційно-психологічної невразливості офіцера в умовах «гібридної» війни.

Учасники міжнародної конференції відзначали важливість узагальненого досвіду з підготовки офіцерів. Загалом же така зустріч професіоналів посприяла обміну інформацією з питань теоретичних, методологічних та практичних основ підготовки військових фахівців, формування соціально-психологічного портрета сучасного офіцера Збройних Сил України з урахуванням досвіду проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора