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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

У Житомирі відбулась міжнародна конференція "Соціально-психологічний портрет військового професіонала"

16 грудня, 2017 - 12:17

У Житомирському військовому інституті протягом двох днів,14 і 15  грудня, тривала міжнародна науково-практична конференція "Соціально-психологічний портрет військового професіонала". В конференції взяли участь представники  провідних вищих військових та цивільних навчальних закладів України, а також - іноземних держав. Зокрема, учасниками конференції були представники Військової технічної академії імені Ярослава Домбровського, Республіка Польща; Литовської військової академії імені генерала Йонаса Жямайтиса, співробітники оборонного сектору Чеської Республіки. Із їхніх виступів учасники конференції мали можливість ознайомитися  з міжнародними напрацюваннями з підготовки військових професіоналів. Наші ж фахівці розповідали про досвід бойової діяльності офіцерів ЗСУ в зоні проведення АТО. Крім того, на конференції говорили про формування лідерства, а також інформаційно-психологічної невразливості офіцера в умовах «гібридної» війни.

Учасники міжнародної конференції відзначали важливість  узагальненого досвіду з підготовки офіцерів. Загалом же  така зустріч професіоналів  посприяла обміну інформацією з питань теоретичних, методологічних та практичних основ підготовки військових фахівців,  формування  соціально-психологічного портрета сучасного офіцера Збройних Сил України з урахуванням досвіду проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.  

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора

Джерело: День
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