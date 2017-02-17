У Вінниці відкрили пам’ятну табличку на честь Героїв Небесної Сотні

На знак вшанування українських патріотів, які загинули під час Революції Гідності, у центрі Вінниці відкрили меморіальну дошку. На церемонію запросили волонтерів, ветеранів АТО, представників влади та громадськості. Право відкрити пам’ятний знак на честь Героїв Небесної Сотні надали батькам Максима Шимка, який загинув 20 лютого під час розстрілу майданців на вулиці Інститутській.

«Три роки тому на цій площі стояв Вінницький Євромайдан. Тут волонтери збирали і везли допомоги у Київ. Звідси 23 лютого в останню путь проводжали мого сина, – каже матір загиблого Героя України Максима Шимка Зоя Семенівна. – Для мене і багатьох вінничан це місце сакральне і пам’ятне. Було б добре, якби на цьому майдані був встановлений пам’ятний знак нашим ангелам Небесної Сотні, де б жінки могли пустити сльозу, а чоловіки схилити голови у скорботі. Вони були справжніми патріотами, які жили для України і загинули за неї. Наше завдання зберегти пам’ять про Героїв Небесної Сотні і про всіх захисників АТО, які досі віддають своє життя за незалежність України».

Пам’ятку дошку розмістили на площі Небесної Сотні. Раніше її називали Театральною. Рішення про перейменування Вінницька міська рада прийняла практично одразу після трагічних розстрілів на Євромайдані у столиці – 27 лютого 2014 року. У такий спосіб громада Вінниці увіковічнила пам’ять про всіх українців, в тому числі і мешканців міста та області, які віддали своє життя за краще майбутнє нашої країни.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця