Німеччина не визнає "вибори" на території окупованого Криму

Німецький уряд не збирається визнавати результати голосування 18 березня на виборах президента Російської Федерації в анексованому Криму. Про це заявив представник МЗС ФРН Райнар Бреуль, передає Укрінформ.

«Наша позиція чітка, а саме: була незаконна анексія Криму. На наш погляд, Крим не є адміністративною частиною Росії і, відповідно, там не можуть проводитися вибори російського президента», - заявив дипломат.

У цілому ж, говорячи про майбутні президентські вибори в РФ, Бреуль заявив, що для Берліна важливо, щоб вони пройшли «вільно і чесно», це має вирішальне значення.

Нагадаємо, в п'ятницю високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на території Кримського півострова. Це рішення підтримали також окремі країни.

З рішучим засудженням рішення окупаційної влади провести вибори президента РФ на території анексованого Криму і Севастополя виступило МЗС України. У відомстві заявили, що результати голосування не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані міжнародним співтовариством.