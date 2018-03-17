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Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

Німеччина не визнає "вибори" на території окупованого Криму

17 березня, 2018 - 18:17

Німецький уряд не збирається визнавати результати голосування 18 березня на виборах президента Російської Федерації в анексованому Криму. Про це заявив представник МЗС ФРН Райнар Бреуль, передає Укрінформ.

«Наша позиція чітка, а саме: була незаконна анексія Криму. На наш погляд, Крим не є адміністративною частиною Росії і, відповідно, там не можуть проводитися вибори російського президента», - заявив дипломат.

У цілому ж, говорячи про майбутні президентські вибори в РФ, Бреуль заявив, що для Берліна важливо, щоб вони пройшли «вільно і чесно», це має вирішальне значення.

Нагадаємо, в п'ятницю високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на території Кримського півострова. Це рішення підтримали також окремі країни.

З рішучим засудженням рішення окупаційної влади провести вибори президента РФ на території анексованого Криму і Севастополя виступило МЗС України. У відомстві заявили, що результати голосування не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані міжнародним співтовариством.

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