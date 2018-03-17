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Передостанній день Паралімпіади-2018 приніс українцям срібну та бронзову нагороди

17 березня, 2018 - 12:01
Фото: paralympics.suspilne.media

У суботу в Пхенчхані було розіграно 6 комплектів медалей у лижному спорті, де у двох перегонах українські паралімпійці завоювали медалі.

На рахунку нашої команди одна срібна та одна бронзова нагороди, повідомили у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України на офіційному сайті.

В чоловічій гонці "сидячих" на 10 км. Григорій Вовчинський виборов срібло, пропустивши вперед Йошихіро Нітту з Японії.

Бронзову медаль завоював Марк Арендз з Канади. А в гонці на 7,5 км серед сидячих" Максим Яровий замкнув трійку призерів, завоювавши бронзу. Його випередили Сін Е Хюн з Південної Кореї і Даніель Кноссен з США.

Таким чином, на рахунку нашої команди тепер 6 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород - 21 медаль.

Паралімпійська збірна України опустилася на 5-е місце в загальнокомандному заліку, пропустивши вперед команду Канади, яка завоювала сьогодні 2 золоті медалі.

Нашу збірну випереджають в медальному заліку команди США (12-5-8), Росії (8-10-6), Канади (8-1-15) і Німеччини (6-8-2). Паралімпіада-2018 завершиться в Пхенчхані в неділю, 18 лютого.

Джерело: День

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