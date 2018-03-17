У Німеччині відновили контррозвідку через активність спецслужб РФ

Німеччина відновила діяльність контррозвідки у зв’язку з посиленням активності російських спецслужб, повідомляє DW.

«Однією з основних причин відновлення контррозвідувальної діяльності, яку Німеччина припинила після закінчення холодної війни, стала «посилюється активність російських спецслужб», – повідомили у виданні.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини створила відділ для стеження за іноземними спецслужбами, який на даний момент нараховує невелику кількість співробітників.

В майбутньому планується розширити штат, і кількість співробітників перевищить 50 чоловік.

Однією з основних причин створення нового відділу стала «активність російських спецслужб, що посилюється», зокрема, випадок з отруєнням у Великобританії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Інший причиною появи контррозвідки стала інтенсивна діяльність російських і китайських спецслужб на території Німеччини, яку органи безпеки ФРН спостерігають вже протягом тривалого періоду часу.

Крім Росії і Китаю контррозвідка, за даними видання, планує сконцентруватися на Ірані та Північній Кореї. До завдань нового відділу відноситься не тільки припинення і стримування шпигунської діяльності інших країн, а також збирання відомостей про її цілі та методи.

Відновлення контррозвідувальної діяльності стало приводом для жвавої дискусії, оскільки контррозвідка знаходиться в компетенції як Федерального відомства Німеччини з охорони конституції, так і Служби військової розвідки. Однак нове відділення тісно пов’язане тільки з Федеральним відомством.