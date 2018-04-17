ДТП у Кривому Розі: Поліція затримала водія Mazda та встановила особи 6 загиблих

Поліція затримала водія автомобіля Mazda, який керував ним під час жахливої ДТП у Кривому Розі вранці у вівторок. Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Затриманий - чоловік 1950 року народження, з ним проводяться слідчі дії.

Також поліцейські встановили особи шістьох загиблих під час аварії. Наразі у лікарні перебувають 15 потерпілих, четверо з них у тяжкому стані.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Кривому Розі внаслідок ДТП загинуло 8 людей і понад 18 постраждало. Учасниками ДТП стали три транспортні засоби - автомобіль Mazda, маршрутка й автобус, який перевозив працівників одного з місцевих підприємств.