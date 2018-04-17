Ситник: НАБУ оголосить 4-й конкурс на вакантні посади детективів

Національне антикорупційне бюро найближчим часом оголосить четвертий конкурс на вакантні посади детективів. Про це директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

"Користуючись нагодою, закликаю усіх бажаючих подавати документи. У підрозділі детективів є близько 30 вакансій. Ми фактично готові оголосити цей конкурс і сподіваємося, що за його результатами наберемо людей, які хочуть змінити Україну і мають відповідні ділові і професійні якості", - сказав він.

Директор бюро розповів, що під час попереднього конкурсу на 100 вакантних посад документи подали 4 тисячі чоловік. Таким чином, на одне місце претендувало приблизно 40 осіб.

Як зазначив раніше експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук, українська влада обіцяє, що з 1 вересня буде створене Державне бюро розслідувань, яка розслідуватиме саме такі категорії справ, як ситуація, що склалася між НАБУ та САП, із "прослуховуванням" включно. На його переконання, головне, щоб старі вади системи не переносились на нові органи.