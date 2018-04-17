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Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

У Нідерландах представили перший у світі "девайс" для евтаназії

17 квітня, 2018 - 13:52
Фото: newsweek.com

Перший в світі пристрій для добровільного відходу з життя представили на виставці похоронної індустрії в Амстердамі. “Девайс” для самогубств називається Sarco і має футуристичний дизайн, повідомляє Newsweek.

Творцями пристрою виступили дизайнер з Нідерландів Олександр Баннінк і активіст з Австралії Філіп Нічке, що підтримує легалізацію евтаназії. Творці капсули пояснили, що всі маніпуляції в капсулі проходять безболісно.

На виставці був представлений макет, діючий зразок створять до кінця поточного року, зазначає видання. Натомість на виставці пропонували віртуальний тур, який допомагає уявити себе на місці людини, яка використовує капсулу.

Машина складається з основи, що приховує резервуар з азотом, і знімної капсули, куди лягає самогубець.

 «Він або вона відчують легке запаморочення, потім швидко втратять свідомість і помруть», - сказав активіст.

Відзначимо, що Нічке і Баннінк планують викласти в інтернет всі креслення та іншу інформацію, необхідну для самостійного виготовлення будки.

Джерело: День

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