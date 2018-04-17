Заплановані Росією ракетні стрільби на Балтиці є провокацією, - президент Латвії

Заплановані Росією ракетні стрільби є демонстрацією сили і певною мірою провокацією і проти Латвії, і проти НАТО з метою з'ясувати їхню реакцію. Про це заявив на телеканалі LNT президент Латвії Раймонд Вейоніс, повідомляє ЄП з посиланням на портал Delfi.

На його думку, Росія хоче, щоб про ці навчання багато говорили, і в Латвії їм деколи дійсно приділяється занадто велика увага. Президент упевнений, що в цілому реакція Латвії адекватна, а збройні сили контролюють ситуацію.

"Подібні навчання не сприяють безпеці у Балтійському регіоні, негативно впливають на інтенсивне судноплавство в морі, крім того, існує ймовірність помилок, тому в Балтійському морі такі навчання не слід було б проводити взагалі", впевнений президент Латвії.

Російський Головний центр єдиної системи організації повітряного руху інформував Латвійське агентство цивільної авіації про те, що військово-морський флот РФ зарезервував повітряний простір з 17 по 19 квітня і 19 квітня планує провести тренувальні стрільби в період з 11.00 до 23.00.

Російська сторона закликала Латвійське агентство цивільної авіації в цей період закрити повітряний простір на висоті 20 км в передбаченій для стрільб зоні приблизно в 40 км від берегової лінії Латвії.

Міноборони Латвії вважає, що проведення такого роду навчань поблизу латвійських територіальних вод необґрунтованим і провокаційним, а також висловлює стурбованість з приводу можливостей збройних сил Росії забезпечити безпеку під час навчань.

Як повідомлялося, Росія вже планувала ракетні стрільби в ексклюзивній економічній зоні Латвії з 4 по 6 квітня, але вони так і не відбулися.