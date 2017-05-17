Переселенці можуть оформити біометричні паспорти за місцем проживання

Переселенці з Криму та Донбасу можуть отримати біометричні паспорти в пунктах надання адміністративних послуг за місцем проживання за наявності довідки внутрішньо переміщеного особи.

Про це повідомляє прес-служба МінАТО.

"Потрібно пам’ятати, що безвізовий режим не дає права працювати українцям на території Євросоюзу. Можна перебувати в країнах ЄС не більше 90 днів протягом 180 днів. Внутрішньо переміщеним особам отримати біометричні паспорти можна у пунктах надання адміністративних послуг, за наявності довідки ВПО", – наголосила радник міністра МінТОТ Олеся Цибулько.

У прес-службі нагадали, що основною вимогою для громадян є наявність біометричного паспорта і документів, які підтверджують мету поїздки і умови перебування за кордоном.

Нагадаємо, оприлюднено карту Європи з інформацією про вимоги окремих країн до мінімальної суми коштів, які потрібно мати з собою під час перетину кордону, а також документів, які можуть слугувати підтвердженням наявності засобів для існування.