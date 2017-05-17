У Андріївській церкві завершили реставрацію картини 1847 року

Картину Платона Бориспольця, “Проповідь Апостола Андрія” датовану 1847 роком, відреставрували в Андріївській церкві. Повідомлення про це надійшло від заступника директора з реставраційних та господарських робіт Національного заповіднику “Софія Київська” Вадима Кириленка, передає УНН.

“В Андріївській церкві завершено реставрацію картини „Проповідь Апостола Андрія“ Платона Бориспольця (1847р.). Протягом останніх 150 років картина не знімалася з стіни і ретельно не реставрувалася. Розмір картини 3,5×4,5 метрів, вага біля 170 кг”, — повідомив В.Кириленко.

За його словами, усі роботи проводились реставраторами Національного заповідника “Софія Київська”.

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