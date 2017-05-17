Українці отримають безвіз у червні, - Мінгареллі

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі очікує набуття чинності безвізового режиму для громадян України у середині червня.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

"Українці повною мірою заслужили це, тому що ви виконали 144 умови, щоб отримати безвізовий режим. Тепер, безвізовий режим набуде чинності у середині червня", - сказав Мінгареллі.

Посол нагадав, що усі українські громадяни, які мають біометричний паспорт, зможуть подорожувати до близько 30 країн без будь-яких візових вимог на період до 90 днів.

"Ми сподіваємося, що це очевидно посилить міжлюдські контакти, що це дозволить більшій кількості українських громадян відвідувати західноєвропейські країни", - сказав Мінгареллі.

Посол відзначив, що одна із цілей Євросоюзу полягає у тому, щоб допомогти Україні стати ближчою до ЄС, і для цього "ми повинні посилити міжлюдські контакти усіма можливими способами".

Як відомо, сьогодні в Європейському парламенті відбудеться урочиста церемонія підписання угоди, якою для громадян України буде запроваджений безвізовий режим.