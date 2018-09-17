"Укрзалізниця" хоче замінити приміські потяги на автобуси на непопулярних напрямках

"Укрзалізниця" розглядає можливість замінити приміські потяги на деяких напрямках автобусним сполученням. Про це заявив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає delo.ua.

"Це питання, яке ми обговорюємо вже протягом року. У нас є напрямки, де завантаженість приміських поїздів становить до 20%. Потяги ходять майже порожні, а ми витрачаємо кошти на ремонт, на утримання. Для нас набагато економічно прийнятніший варіант - придбати автобуси і запустити їх на такі напрямки", - сказав Кравцов.

Чиновник зазначив, що наразі обговорюється заміна потягів автобусами приблизно на 20 напрямках.

"Проблема в тому, що всюди ми маємо отримувати згоду місцевих рад. Це проблема, особливо перед виборами. Але це потрібно для підвищення ефективності, і ми намагаємося це донести місцевим радам", - додав Кравцов.

Раніше "Укрзалізниця" неодноразово заявляла про збитковість пасажирського сектора. За даними залізничного відомства, в приміському сполученні чинні тарифи на пасажирські перевезення поки нижчі за собівартість у середньому в 7-8 разів. Для компенсації збитків від пасажирських перевезень використовують прибутки від вантажних перевезень.