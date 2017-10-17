19 жовтня впаде запущений у 1979 році радянський супутник "Блискавка"

Найближчими днями припинить балістичне існування відпрацьований радянський супутник зв'язку "Блискавка-1-44". Зараз він прискорює своє падіння, з посиланням на американський спеціалізований сайт повідомляє Інтерфакс.

Згідно з прогнозом, що постійно уточнюється, це станеться орієнтовно 19 жовтня. Цього дня не згорілі в щільних шарах атмосфери уламки супутника можуть досягти поверхні Землі.

Раніше передбачалося, що це може статися спочатку 28 жовтня, потім 20 жовтня.

Точність прогнозу часу й місця можливого падіння уламків супутника, що має в міжнародному каталозі номер 1979-070А, в американському - 11474, підвищуватиметься в міру наближення цієї дати.

Супутник "Блискавка-1-44" запустили з космодрому Плесецьк за допомогою ракети-носія "Блискавка" 31 липня 1979 р. Він працював на високоеліптичній орбіті з нахилом 62,8 градуса, висотою в перигеї 470 км, в апогеї - 40860 км. Маса супутника - 1500 кг.

Особливістю такого роду супутників є швидке прискорення їх падіння через "нирки" в щільні шари атмосфери в перигеї на завершальних обертах навколо Землі, що викликає певні проблеми для прогнозування можливих районів їх падіння".