Джоан Роулінг очолилила рейтинг найбагатших знаменитостей, - Forbes

Американський журнал Forbes склав рейтинг європейських зірок з найвищим доходом у 2017 році. Про це повідомили на офіційній сторінці Forbes.

Перше місце займає британська письменниця, автор поттеріани Джоан Роулінг. За підрахунками видання, за 12 місяців вона заробила 95 мільйонів доларів. Серед джерел доходу – відрахування від фільму "Фантастичні звірі і де їх шукати", знятого за романом письменниці, а також продажу книги "Гаррі Поттер і прокляте дитя", передає канал новин "24".

На другій сходинці опинився португальський футболіст Кріштіану Роналду, який збагатився на 93 мільйони доларів. За минулий рік спортсмен продовжив контракт з "Реалом" на чотири роки та підписав довічний рекламний контракт з Nike.

Третє місце в рейтингу Forbes займає британська поп-рок-група Coldplay. Музиканти заробили 88 мільйонів доларів. Основну частину коштів вони отримали від виступів у рамках концертного турне в підтримку альбому A Head Full of Dreams.