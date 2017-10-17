Сирійські повстанці заявляють про звільнення Ракки, - ЗМІ

Підтримувані США "Демократичні сили Сирії" заявили про відновлення повного контролю над де-факто столицею бойовиків ІДІЛ містом Ракка, повідомляє AFP.

"У Рацці все завершилося, наші сили встановили повний контроль над Раккою", - заявив речник об’єднання Талал Селло.

За його словами, "Демократичні сили Сирії" зараз прочісують місто у пошуках джихадистів, які не здалися в полон і не були вбиті. Крім цього, розпочато масштабну операцію з розмінування, додав речник.

Як повідомляє AFP у Twitter з посиланням на спостерігачів, у битві за Ракку загинуло 3,250 осіб, середних більше тисячі осіб є цивільними.