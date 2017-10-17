Україна та Польща підпишуть декларацію щодо закону про освіту

Україна і Польща підпишуть декларацію про гарантії представникам польської меншини отримання повної загальної середньої освіти в польських школах в Україні рідною мовою з послідовним збільшенням частки предметів, що викладаються українською мовою, передає УНІАН.

Про це сьогодні на спільній прес-конференції у Києві повідомили міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та міністр національної освіти Республіки Польща Анна Залевська.

За їхніми словами, сторони домовилися за кілька днів розробити відповідну декларацію-гарантію щодо мови освіти польської меншини в Україні.

"Ми взаємно підтвердили дію всіх діючих угод, а це кілька угод, де записано про гарантії для прав нацменшин, в тому числі пов’язаних з освітою", - зазначила польський міністр, інформуючи про зустріч з українською колегою перед прес-конференцією.

За словами Залевської, Польща показала, як у польському законодавстві, у Конституції і законі про освіту забезпечуються права нацменшин, зокрема представників української меншини.

Вона підкреслила, що, наприклад, випускний екзамен українець за бажанням може здавати рідною мовою.

"Ми домовилися, що впродовж найближчих двох-трьох днів буде напрацьована і підписана заява, де ми будемо взаємно гарантувати непорушність прав навчання рідною мовою представників нацменшин, зокрема польської меншини в Україні", - сказала польський міністр щодо досягнутих домовленостей з міністром освіти України.

Своєю чергою Гриневич пояснила, що розпочинається робота обох сторін над спільним документом — декларацією, яка підтвердить зобов’язання Польщі та України щодо забезпечення права польської меншини навчатися рідною мовою. Вона додала, що при цьому буде дотримано принцип розширення навчання українською мовою, який вже реалізується у польських школах в Україні.

"Сьогодні в Україні ми маємо п’ять шкіл з польською мовою навчання. І в цих школах на етапі базової і старшої школи частина предметів викладається державною мовою вже сьогодні. І ми підкреслимо ще раз в декларації наше зобов’язання перед представниками польської меншини, що їхні діти зможуть навчатися рідною мовою під час здобуття повної загальної середньої освіти на всіх етапах навчання — в початковій, базовій і старшій школі, з послідовним збільшенням частки предметів українською мовою", - зазначила Гриневич.

За її словами, планується підписати двосторонні угоди, і ця домовленість буде й надалі відображатись в усіх майбутніх документах, які будуть напрацьовуватись Україною при імплементації нового закону про освіту.

Гриневич запевнила, що Україна готова до двосторонніх консультацій з іншими країнами, які висловити стурбованість щодо мовних положень закону про освіту.