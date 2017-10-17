Україна залишається пріоритетом у зовнішній політиці США, - Держдеп

Україна залишається пріоритетом у зовнішній політиці США.

Про це заявив помічник Державного секретаря США з питань Європи і Євразії Аарон Мітчел під час зустрічі з міністром фінансів України Олександром Данилюком та послом України в США Валерієм Чалим 16 жовтня, повідомляє міністерство.

Мітчел також зазначив, що Україні необхідно створити Антикорупційний суд.

"Це одна з перших зустрічей Мітчела з початку його роботи в Державному департаменті, що підтверджує пріоритетність України серед 50 країн, за співробітництво з якими він відповідальний", - йдеться в повідомленні.

За словами Мітчела, свій перший закордонний візит в Україну він планує здійснити найближчим часом.

Також в українському Мінфіні повідомили, що в той же день Олександр Данилюк провів зустріч зі Спеціальним радником Президента США з питань глобальної економіки і фінансів Метью Хаарсейгером і міністром фінансів США Стівеном Мнучином.