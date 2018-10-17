Президент Вірменії підписав наказ про відставку уряду

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про прийняття відставки уряду.

Указ опублікований на офіційному сайті президента Вірменії, передає Радіо Азатутюн.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Вірменії подав у відставку з метою розпуску парламенту і проведення позачергових виборів.

Відповідно до прийнятої в 2015 році Конституції, в разі відставки прем'єр-міністра після прийняття відставки уряду в 7-денний термін фракції Національних зборів мають право висувати кандидатів у прем'єр-міністри. Вибори прем'єр-міністра проводяться поіменним голосуванням серед членів Національних зборів. Обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів від загального числа депутатів.

Якщо ніхто з кандидатів не був обраний на посаду прем'єр-міністра, через сім днів після голосування проводяться повторні вибори. Брати участь в них мають кандидати, висунуті як мінімум однією третиною від загального числа депутатів.

Якщо після проведення другого туру голосування прем'єр-міністр так і не був обраний, відповідно до закону, законодавчий орган автоматично розпускається і призначаються дострокові вибори в парламент.