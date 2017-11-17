ГПУ відкрила кримінальне провадження проти директора НАБУ Ситника

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через розголошення даних досудового слідства. Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявила речниця генеральної прокуратури Лариса Сарган.

"Так, насправді, було відкрите кримінальне провадження, яке розпочато за зверненням народного депутата Олени Масоріної ("Народний фронт") і заявою Ірини Німець, яка є на плівках, які були оприлюднені, де фігурує начебто представник одного з правоохоронних органів", - наголосила Сарган.

Вона додала, що про виклик Ситника на допит говорити ще рано.

Зазначимо, вчора у ЗМІ повідомили, що ГПУ порушила справу проти Ситника. Натомість сьогодні НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення генпрокурора Юрія Луценка.