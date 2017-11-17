У Британії зіткнулися вертоліт і пасажирський літак

У британському графстві Бакінгемшир розбилися невеликий пасажирський літак і вертоліт.

Про це інформує ВВС з посиланням на Управління авіаційних надзвичайних ситуацій (AAIB).

"Відправлено команду для розслідування зіткнення у повітрі за участі літака та вертольота поблизу Айлсбурі, Бакінгемшир", - йдеться у повідомленні.

Уламки літальних апаратів впали недалеко від маєтку Waddesdon Manor в Бакінгемширі.

На місці аварії знаходяться пожежні команди і служби швидкої допомоги.