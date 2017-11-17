У Черкасах проведуть благодійний аукціон, щоб врятувати дитяче життя

Щоб врятувати маленьку черкащанку Діану Батій, яка бореться зі страшним діагнозом, небайдужі жителі Черкас організували благодійний аукціон для збору коштів «Шанс для Діани». Акцію планують провести 21 листопада у приміщенні Черкаського Художнього музею.

Дівчинці всього три, а вона вже раз здолала нейробластому заочеревного простору(4-ої стадії). Втім, у жовтні хвороба повернулася. Діана терміново потребує трансплантації кісткового мозку. Її вартість – майже 200 тисяч євро.

За словами батька Ігоря Батія, зараз дівчинка перебуває в Черкаському обласному онкодиспансері в дитячому відділенні, лягла на другий блок протирецидивної хімії. «Ми лікуємося вже другий рік. Цьогоріч під час планового огляду Діанки 23 жовтня виявлено збільшені лімфовузли й підвищений показник онкомаркера. Інститут раку зробив висновок : рецидив нейробластоми. На сьогодні нам рекомендована трансплантація кісткового мозку від нерідного донора. В Україні така процедура не проводиться, тому ми шукаємо небайдужих людей, які можуть нам допомогти», – розповів батько Діанки.

Нині стан дитинки стабільний. «Завдяки тому, що рецидив виявили на ранній стадії, вона більш менш добре тримається, хіміотерапію переносить стійко. Слава Богу, її стан не критичний, але лікувати потрібно якнайшвидше», – зазначає Ігор Ігорович. Зауважує, постійно інформуватиме як почувається Діанка усім, хто не байдужий.

З детальною інформацією, документами можна ознайомитись на сторінці «Фейсбук» батька Ігоря Батія.

Отож усіх, хто може допомогти, запрошують відвідати благодійний аукціон, що відбудеться о 18.30. Під час акції організатори обіцяють лоти від музикантів, мандрівників, шоуменів, телеканалів, про це йдеться на сторінці «Фейсбук» благодійного аукціону.

Для тих, хто може допомогти коштами, публікуємо номери карток родини:

ПРИВАТБАНК:

5168 7573 3517 2963 - Батій Ольга Олександрівна , мати

4149 4978 6041 7114 - Батій Ігор Ігорович, батько

Номер для зв'язку - 093 812 68 45

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси