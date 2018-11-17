У Франції відбуваються протести водіїв: десятки поранених

17 листопада, 2018 - 17:07
У Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали 47 осіб.
Про це повідомляє France Info з посиланням на МВС країни.
Поліція також повідомила про щонайменше 24 затриманих, 17 з яких правоохоронці взяли під варту.
Загалом у країні зараз проходить понад 2000 акцій різного масштабу, в яких беруть участь до 125 тисяч людей.
У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників на Єлисейських полях.
Частина демонстрантів зібралася біля резиденції французького президента Еммануеля Макрона вимагаючи його відставки.
Протестувальники по всій країні загалом налаштовані рішуче і не збираються згортати протести.