У Франції відбуваються протести водіїв: десятки поранених

У Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали 47 осіб.

Про це повідомляє France Info з посиланням на МВС країни.

Поліція також повідомила про щонайменше 24 затриманих, 17 з яких правоохоронці взяли під варту.

Загалом у країні зараз проходить понад 2000 акцій різного масштабу, в яких беруть участь до 125 тисяч людей.

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників на Єлисейських полях.