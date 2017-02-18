Високо цінуємо допомогу Румунії в протистоянні російській агресії, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час Мюнхенської конференції з питань безпеки провів зустріч з Міністром закордонних справ Румунії Теодором Мелешкану.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Павло Клімкін привітав румунського колегу з призначенням на посаду та подякував за послідовну підтримку України офіційним Бухарестом у протистоянні російській агресії.

Керівники зовнішньополітичних відомств обговорили ключові питання порядку денного відносин між Україною та Румунією, зокрема, проведення у 2017 році засідання Українсько-Румунської Спільної Президентської Комісії.