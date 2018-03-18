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МЗС: Світ не визнає результати "виборів Путіна" в окупованому Криму

18 березня, 2018 - 14:30
Фото Shutterstock

Проведення виборів президента РФ в окупованому Криму ставить під сумнів їх легітимність. Відповідний допис розмістила у Тwitter речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца.

"Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів у РФ у цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність", - написала вона.

Беца зауважила, що нинішнє голосування - це "вибори без вибору".

"Результати незаконного голосування в окупованому Криму є нікчемними, не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою", - наголосила речниця МЗС.

Нагадаємо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України засудило рішення російської окупаційної адміністрації провести 18 березня 2018 року вибори президента РФ на тимчасово окупованих Росією територіях Автономної Республіки Крим і м.Севастополь та закликало кримчан не брати участь у незаконних виборах президента Російської Федерації на території півострова.

У МВС України заявили, що 18 березня, у день виборів президента РФ, доступ до російських дипустанов в Україні матимуть тільки особи з дипломатичним статусом. Інші особи та громадяни РФ цього дня на територію диппредставництв для голосування на виборах допускатися не будуть.

Сьогодні біля диппредставництв РФ у Києві, Одесі, Харкові та Львові проходять акції протесту проти проведення виборів президента РФ на території незаконно анексованого Криму.

Джерело: День

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