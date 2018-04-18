Донька Гонгадзе увійшла до ТОП-100 студенток Британії

Донька Георгія Гонгадзе Соломія потрапила в ТОП-100 найкращих студенток британських університетів і бореться за титул найвидатнішої студентки Великої Британії.

Віддати свій голос за Соломію Гонгадзе можна на сайті проекту The Tab Future 100, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під егідою компанії J.P. Morgan організатори конкурсу відібрали сотні видатних студенток з 25 університетів по всій Великій Британії, і тепер через голосування визначать переможця.

30 найкращих студенток будуть запрошені на ексклюзивний навчальний захід, який відбудеться в штаб-квартирі J.P. Morgan у Лондоні. Голосування закінчується о 17:00 18 квітня.

Як член дослідницького центру Королівського Коледжу Лондона, американка українського походження Соломія Гонгадзе займається розробкою рекомендацій у сфері політики цифрової оборони. Вона також є помічником редактора Північноамериканського видання "Діалог" журналу "Політичне співтовариство" Королівського Коледжу Лондона. У 2016 році Соломія працювала над проектом в авторитетному аналітичному центрі Chatham House, роблячи переклади з української мови та беручи участь у створенні короткого документального фільму про зародження українського громадянського суспільства. Вона вивчає проблеми сучасних міст як молодіжний консультант із питань політики у сфері лондонського транспорту.

У 2017 році Соломія стала фіналісткою конкурсу "Політичний ідол" Інституту політики Лондонського Королівського Коледжу, де вона представила варіанти вирішення житлової кризи у Великій Британії. Крім того, вона є старостою курсу і представляє інтереси своїх однокурсників.