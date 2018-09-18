Пекін готує відповідні заходи на нові мита США

Після того, як Сполучені Штати Америки запровадили нові мита на китайську продукцію, Пекін розробляє можливі варіанти симетричної відповіді. Про це пише Reuters.

Так, віце-президент фінансового регулятора КНР Фанг Хінгхай заявив, що Трамп намагається тиснути на КНР, щоб досягти поступок від китайських перемовників. Він вважає, що тактика проти Китаю не спрацює.

"Влада КНР заявила у вівторок, що не має іншого вибору, окрім як вжиття заходів у відповідь на нові торговельні мита США, що в свою чергу може спонукати Дональда Трампа піти ще далі у торговельній війні між двома гігантами світової економіки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що США ввели 25%-ві мита на товари, імпортовані з Китаю. Президент США Дональд Трамп звинуватив КНР в крадіжці інтелектуальної власності і неодноразово підкреслював, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Пекіном. У серпні повідомлялося, що згідно з новим переліком товарів, що імпортуються з Китаю, США почнуть стягувати мита ще на 16 млрд доларів.