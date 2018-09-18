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Пекін готує відповідні заходи на нові мита США

18 вересня, 2018 - 14:34
Фото themeditelegraph.com

Після того, як Сполучені Штати Америки запровадили нові мита на китайську продукцію, Пекін розробляє можливі варіанти симетричної відповіді. Про це пише Reuters.

Так, віце-президент фінансового регулятора КНР Фанг Хінгхай заявив, що Трамп намагається тиснути на КНР, щоб досягти поступок від китайських перемовників. Він вважає, що тактика проти Китаю не спрацює.

"Влада КНР заявила у вівторок, що не має іншого вибору, окрім як вжиття заходів у відповідь на нові торговельні мита США, що в свою чергу може спонукати Дональда Трампа піти ще далі у торговельній війні між двома гігантами світової економіки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що США ввели 25%-ві мита на товари, імпортовані з Китаю. Президент США Дональд Трамп звинуватив КНР в крадіжці інтелектуальної власності і неодноразово підкреслював, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Пекіном. У серпні повідомлялося, що згідно з новим переліком товарів, що імпортуються з Китаю, США почнуть стягувати мита ще на 16 млрд доларів.

 

Джерело: День

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