Прем’єр Польщі виступив проти Nord Stream 2

Газопровід Nord Stream 2 сприятиме не диверсифікації, а подальшій монополізації газового ринку Росією.

Про це під час прес-конференції у Бухаресті в рамках третього саміту ініціативи Трьох морів (Адріатика, Балтика, Чорне море) заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, інформує Wnp.pl.

"Під час переговорів я рішуче підкреслив наше занепокоєння і незгоду на Nord Stream 2", - наголосив Моравецький.

Він підкреслив, що цей газопровід збільшить можливості транспортування газу з Росії до Європи.

На переконання Моравецького, це буде "не диверсифікацією, а подальшою монополізацією ринку".

Глава польського уряду підкреслив, що цю тему він порушив також і під час розмови в Бухаресті з американським міністром з питань енергії Ріком Перрі.

"Я говорив з ним про те, як важливо здійснити реальну диверсифікацію і зробити Європу, особливо Центральну Європу, незалежною від російського газу", - констатував Моравецький.

Нагадаємо, що Nord Stream 2 загрожує безпеці не тільки України, а й Європи.