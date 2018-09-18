Рада посилила відповідальність силовиків за блокування роботи бізнесу

Верховна Рада України прийняла закон про вдосконалення дотримання прав учасників кримінального провадження від неправомірних дій з боку слідства.

За відповідний законопроект № 8490 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування проголосували 321 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, він був розроблений у зв'язку з численними зверненнями суб'єктів господарювання про можливі факти порушення їх прав і законних інтересів правоохоронними органами під час досудового розслідування.

"Суть цього закону - дати можливість чесному громадянину і підприємцю захиститися від свавілля слідчого, який порушує закон, дати можливість підприємцю подати скаргу в суд, якщо слідчий порушить повторно кримінальну справу за тією ж фабулою", - цитує агентство Інтерфакс-Україна міністра юстиції Павла Петренка, який представляв законопроект у Раді.

За його словами, закон дає можливість оскаржити неправомірну бездіяльність слідчого органу, якщо справа розглядається більше одного року або 18 місяців, а також дає можливість підприємцю або громадянину вимагати відшкодування збитків персонально зі слідчого і прокурора, які допустили порушення, проводячи незаконні обшуки або порушення під час слідчих дій.

На думку Петренка, даний документ дасть додатковий інструмент захисту громадян від неправомірного втручання в їх підприємницьку діяльність, дасть сигнал інвесторам, що Україна стає територією комфорту для підприємців.