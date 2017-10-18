Експерти оприлюднили висновки про вік рівненських підземель

Рівне може виявитися більш давнім, ніж вважалося донедавна. Такі припущення роблять науковці, які вивчають підземелля, виявлені в парку в центрі міста. На старовинні ходи там натрапили минулого року. Це сталося випадково – біля фонтану провалився асфальт. Під ним і знайшли тунель. Його почали розчищати і переконалися, що підземелля доволі глибоке, а хід розгалужений. Були здогади, що ці будівлі споруджені за часів князів Любомирських. Однак тепер дослідники припускають, що підземелля могли побудувати ще за часів Київської Русі. Адже у будівельних розчинах виявили так званий лесовидний суглинок. А він є характерним для кам’яних споруд Х-ХІІІ століть.

«Мені з Рівного надіслали зразки матеріалів наземних і підземних споруд. Спочатку подумала, що зверху був палац, а знизу – підвали. Але передані зразки виявилися неоднорідними за складом. Так, більш сучасні матеріали – це розчини на вапняно-піщаній основі (можливо, ХVІІІ-ХІХ століття). А ось зразки затирки з підземних ходів за технологією виготовлення схожі на розчини, які використовували у ХІ-ХІІІ століттях. Це перший етап досліджень, – пояснює інженер-технолог-будівельник, академік АБ України Юлія Стріленко. - Можливо, про це ще рано говорити, але дані підземні ходи не схожі на господарчі будівлі під палацом. Адже середньовічні підвали були дещо іншими, їх зазвичай білили. А в тут стіни затерті лесовим суглинком, в якому є шматочки обпаленого суглинку. Це його ріднить з давньоруськими розчинами і з давнім Києвом теж. І все-таки це не підвали, а підземні ходи. Їх могли будувати, наприклад, у монастирях. Але в даному випадку про це складно говорити, бо відкопано мало».

Тим часом над об’єктом продовжують роботу. Його також планують перетворити на унікальну для України локацію. Підземелля збираються законсервувати та зробити інтерактивними. Річ у тім, що міське управління культури і туризму виграло грант на суму майже 500 тисяч євро. Це перший «твердий проект» за 26 років у Рівному, який передбачає вкладення грошей у такого роду об’єкт, коментує начальник управління Тарас Максименко.

«Загалом цей проект включатиме в себе 5 стадій. Зокрема, консервацію, реставрацію і перетворення у атракційний об’єкт, який буде цікавим для туристів, - розповідає Тарас Максименко. – Таким чином хочемо зберегти те, що руйнувалося століттями. І на це є кошти».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне