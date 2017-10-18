У районі Калинівки продовжують знаходити боєприпаси

У ході проведення робіт з гуманітарного розмінування в Калинівці Вінницької області виявлено та вилучено 2 тис. 734 вибухонебезпечних предмети, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що станом на 7 год. 18 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається.

"Зведеним піротехнічним загоном ДСНС України (74 чол. та 27 од. тех.) проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 2-х кілометровій зоні навколо арсеналу. Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 26 тис. 852 га території, виявлено та вилучено 2 тис. 734 вибухонебезпечних предмети", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 2 пожежні танки, 2 інженерні машини розгородження МО України. Також залучено 1 тис. 400 чол. та 274 од. тех., з них від ДСНС 184 чол. та 63 од. тех., Нацполіції – 8 чол. та 4 од. тех., Збройних сил України – 1 тис. 34 чол. та 187 од. тех., СБУ – 174 чол. та 20 од. тех.