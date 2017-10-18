Українському консулу дозволили 23 жовтня відвідати Гриба, - МЗС

18 жовтня, 2017 - 20:30
Українському консулу дозволили 23 жовтня відвідати 19-річного українця Павла Гриба, який утримується в СІЗО в Краснодарі.
Про це повідомив представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає "Радіо Свобода".
"Я повинен повідомити, що, за попередньою інформацією, Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону отримало дозвіл на відвідування Павла Гриба 23 жовтня", - зазначив Кирилич.
Він нагадав, що раніше український консул відвідав Гриба 18 вересня.
Нагадаємо, що викрадений ФСБ українець Павло Гриб потребує термінової операції.
Джерело: Радіо Свобода