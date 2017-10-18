Українському консулу дозволили 23 жовтня відвідати Гриба, - МЗС

Українському консулу дозволили 23 жовтня відвідати 19-річного українця Павла Гриба, який утримується в СІЗО в Краснодарі.

Про це повідомив представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає "Радіо Свобода".

"Я повинен повідомити, що, за попередньою інформацією, Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону отримало дозвіл на відвідування Павла Гриба 23 жовтня", - зазначив Кирилич.

Він нагадав, що раніше український консул відвідав Гриба 18 вересня.

Нагадаємо, що викрадений ФСБ українець Павло Гриб потребує термінової операції.