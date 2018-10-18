Македонія та НАТО розпочали офіційні перемовини щодо вступу

Македонська офіційна делегація в Брюсселі розпочала перемовини про приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє портал МІА.

"Македонія розпочала офіційні перемовини про приєднання до НАТО у штаб-квартирі блоку в Брюсселі, де члени Комітету з інтеграції НАТО та Робочий комітет Македонії з інтеграції до НАТО зібрались для дводенних консультацій", - йдеться у повідомленні.

НАТО запросило Македонію приєднатися до альянсу у липні на Брюссельському саміті. Однак приєднання Македонії обумовлено виконанням угоди про назву з Грецією.

Македонія з початком сьогоднішніх перемовин у Брюсселі насправді відкриває заключний етап своїх відносин з НАТО, перш ніж стати членом альянсу.

Голова Робочого комітету Македонії з приєднання до НАТО Стево Пендаровскі зазначив, що процес повинен завершитися до кінця 2018 року, маючи на увазі, що Македонія підпише в січні наступного року протокол про приєднання до альянсу, що дасть їй право брати участь у всіх органах НАТО без права голосу, а повноправне членство має розпочатись після того, як всі держави-члени ратифікують протокол про приєднання Македонії в своїх парламентах.