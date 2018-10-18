Tesla придбала земельну ділянку для першого заводу в Китаї

Американська компанія Tesla Inc. придбала земельну ділянку в околицях Шанхаю для будівництва першого заводу в Китаї.

Як йдеться у повідомленні компанії, вона виграла аукціон, запропонувавши 973 млн юанів ($140 млн), передає Reuters.

Площа ділянки в Лінані, за 75 км на південний схід від центру Шанхаю, становить майже 865 тис. кв. м.

У серпні Tesla повідомляла, що має намір почати виробництво електромобілів в Китаї через три роки.

Спочатку завод Gigafactory 3 буде розрахований на випуск близько 250 тис. електромобілів і акумуляторних блоків на рік. Згодом виробничі потужності будуть збільшені вдвічі.