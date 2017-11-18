Китайці провели першу квантову телепортацію

У Китаї вперше успішно проведена квантова телепортація на 500 м через оптоволокно.

Про це повідомляє "Женьмінь жибао".

"Об'єднана дослідницька група Університету Цінхуа і Нанкинського університету зв'язку та телекомунікацій вперше здійснила безпечну пряму телепортацію квантової інформації на 500 м через оптоволокно", - йдеться в повідомленні.

Провівши експеримент через кільцевий оптоволоконний кабель довжиною 2 км, дослідницька група вперше реалізувала пряму безпечну передачу в межах 500 м. Крім того, за результатами теоретичного аналізу на основі наявних експериментальних умов, такий тип квантової телепортації цілком може бути здійснений на десятки кілометрів.

Цей експеримент є ключовим кроком для втілення у практику теорії квантової прямої безпечної телепортації, зазначають вчені.