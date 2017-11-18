Україна готова до обміну заручниками з бойовиками, - Тандіт

Україна готова передати бойовиками ОРДЛО понад 300 осіб з їхнього списку в обмін на 74 українських заручників, яких ті готові передати українській стороні.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

"Зрозуміло, що в Донецьку і Луганську сидять маріонетки, і фактично лідер Росії веде переговори сам з собою. Але для нас головне - результат. Ми готові, згідно з домовленостями і тим цифрам, які зараз обговорюють .... 307 осіб - ті, які скоювали злочини проти цілісності України, які були в списку з боку ОРДЛО - ми готові в рамках домовленості за певною процедурою їх туди передати, щоб забрати 74 людини", - повідомив Тандіт.

Він зазначив, що усіх затриманих українською стороною, кого можна законно віддати, Київ готовий віддати в обмін на тих, кого утримує інша сторона.

"На сьогоднішній день вважаються (заручниками - ред.) 158 осіб ... Але ми говоримо про те, що 87 осіб наших заручників - це ті, місцеперебування яких ми знаємо ... Йдучи на компроміси, ми готові до такої схеми, головне - щоб це було швидше, тому що фактично багато з наших хлопців перебувають там близько трьох років", - додав Тандіт.