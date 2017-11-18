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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

Європейський банк може виділити 100 мільйонів євро на енергозбереження

18 листопада, 2017 - 22:26
Фото: 112-Україна

Європейський банк реконструкції і розвитку може виділити Україні 100 мільйонів євро для надання кредитів муніципальним компаніям з енергоменеджменту під місцеві гарантії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що відповідний проект планується розглядати 13 грудня цього року.

Передбачається, що отримані кошти муніципальні компанії будуть направляти на фінансування енергозберігаючих поліпшень в громадських будівлях і інфраструктурі вуличного освітлення.

Загальна вартість проекту, згідно з документом, складає 125 млн євро.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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