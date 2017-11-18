Європейський банк може виділити 100 мільйонів євро на енергозбереження

18 листопада, 2017 - 22:26
Європейський банк реконструкції і розвитку може виділити Україні 100 мільйонів євро для надання кредитів муніципальним компаніям з енергоменеджменту під місцеві гарантії.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відзначається, що відповідний проект планується розглядати 13 грудня цього року.
Передбачається, що отримані кошти муніципальні компанії будуть направляти на фінансування енергозберігаючих поліпшень в громадських будівлях і інфраструктурі вуличного освітлення.
Загальна вартість проекту, згідно з документом, складає 125 млн євро.
Джерело: Інтерфакс-Україна