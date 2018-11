Чорний кабріолет Мерілін Монро продали на аукціоні

Чорний кабріолет Ford Thunderbird, що належав голлівудській зірці Мерілін Монро, продали на аукціоні у Беверлі-Гіллз. Автомобіль пішов з молотка за 490 тисяч доларів США.

У власності Монро автомобіль перебував з 1955-го до 1962 року. Автомобіль було придбано 20 грудня 1955 року, припускають, що це був подарунок Монро на різдво від її бізнес-партнера, фотографа Мілтона Гріна. Невдовзі після отримання автомобіля Монро побралася з драматургом Артуром Міллером. За тодішніми повідомленнями ЗМІ, саме на цьому Ford Thunderbird Монро та Міллер прибули на церемонію одруження в червні 1956 року.

Як повідомив аукціонний дім Julien's Auctions, з молотка також пішли й інші речі акторки. Так, екземпляр чоловічого журналу Playboy з Монро на обкладинці та автографом видавця Г'ю Геффнера був придбаний за 32 тисячі доларів. А статуетку "Золотий глобус", отриману Монро у 1961 році, придбали за 250 тисяч доларів.

SOLD for $490,000! This 1956 Ford Thunderbird is the only car owned by America’s greatest female icon - @MarilynMonroe - to ever be located, documented, and brought to auction. Sold in our Icons & Idols: Hollywood event live in Beverly Hills and online at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/eP7kEeZf4N

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 17 ноября 2018 г.