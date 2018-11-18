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Кость Левицький, український державний діяч, адвокат, публіцист

Українці виграли 2 "бронзи" на першості світу з вільної боротьби у Румунії

18 листопада, 2018 - 21:39

На молодіжній першості світу зі спортивної боротьби (атлети до 23-х років) у Бухаресті (Румунія) заключні 10 комплектів нагород розіграли представники вільного стилю.

На п'єдестал світової першості вдалося піднятися двом представникам України, повідомляє Укрінформ.

Бронзовим призером у ваговій категорії до 57 кг став Тарас Маркович, який у "малому" фіналі поборов Джахонгірмірзу Туробова з Узбекистану (11:6). Ще одну "бронзу" виграв Богдан Грицай (92 кг) - після перемоги у сутичці за 3-тє місце над Саргісом Овсепяном з Вірменії (4:0).

Як повідомлялося, у турнірі з греко-римської боротьби українці взяли 1 "золото" і "бронзу", у жінок - 1 "срібло" і 3 "бронзи".

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