У Полтаві відсвяткували Водохреща

Сьогодні православні та греко-католицькі християни відзначають Хрещення Господнє – завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Традиційним у цей день є купання у відкритій водоймі. Вважається, що така процедура очищує тіло й душу. Полтавці теж долучилися до цієї традиції.

На центральному міському пляжі зібралося чимало охочих зануритися у Ворсклу. Гуляння розпочалося із театрального дійства, у якому колективи художньої самодіяльності розповіли історію свята.

Після цього архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір освятив воду, розповівши про її цілющі якості: «Вода дійсно у цей день набуває особливих властивостей, вона не псується. Якщо її набрати у чисту посудину, може зберігатися і рік, і два. Це помічали, до речі, і в радянські часи. Атеїсти стверджували, мовляв, це через срібний хрест. Насправді ще у 20-х роках минулого століття срібні хрести з церков були вкрадені. Тому цілющі властивості хрещенської води – це дія Божої благодаті. Тож все сказане у Святому Писанні є істина, а Господь стверджує це освяченням води. Щодо зцілення, то все залежить від віри людської. Якщо людина з вірою і благочестям занурюється у воду, то вона матиме від цього користь, якщо ж це робиться лише заради традицій, то це під питанням».

Для охочих було прорубано декілька ополонок, а на березі чергували рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та медичні працівники. Серед пірнальників були й представниці прекрасної статі, які, за їх словами, не злякалися морозу, а отримали чималу дозу адреналіну.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава, фото автора