ФБР проводить розслідування справи про кібератаки Росії

Федеральне бюро розслідувань США проводить щонайменше три розслідування у справі про ймовірні російські кібератаки під час президентських виборів в Америці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників, знайомих з ситуацією.

Відзначається, що розслідування в Пітсбурзі просунулося далі всіх, однак у Вашингтоні вважають, що не вистачає доказів для обвинувального висновку.

Так, слідчі в Пітсбурзі намагаються ідентифікувати людей, причетних до злому комп'ютерів Демократичної партії в 2015 році і першій половині 2016 року.

Слідчі в Сан-Францско намагаються встановити хакерів, які "працювали" під псевдонімом "Guccifer 2". Вони вкрали і опублікували електронні листи глави виборчого штабу Хілларі Клінтон Джона Подести.

У Вашингтоні агенти збирають дані від інформаторів і перехоплені іноземні дані.

Також агенти перевіряють фінансові операції, які проводилися з російськими приватними особами і компаніями, і які, як вважають, пов'язані з людьми з оточення президента США Дональда Трампа. Під пильною увагою слідчих також інвестиції росіян в закордонні компанії, які були проведені через посередників або підставні компанії.

Reuters пише, що новий помічник директора ФБР з кіберзлочинності Скотт Сміт відмовився коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, що глава МЗС Франції звинуватив РФ в спробах вплинути на вибори через кібератаки.