Помер український кінорежисер Максим Паперник

Сьогодні на 47-му році життя помер український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер Максим Паперник, інформує "Гордон".

Паперник пішов з життя через онкологічне захворювання.

Максим Паперник народився 20 квітня 1969 року. Жив в Києві. Закінчив з відзнакою кінофакультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Потім закінчив факультет театральної режисури цього ж вузу. Працював у Національній телекомпанії України. З 1997 року став одним з найуспішніших кліпмейкерів України.

C 2003 року знімав телевізійні та ігрові фільми. Серед відомих його робіт новорічні фільми-мюзикли "Снігова королева", "За двома зайцями", "Дванадцять стільців", музично-розважальне шоу "Народна зірка", телесеріал "Недоторканні".