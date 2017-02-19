Учасники боїв у Дебальцево поділились досвідом з львівськими курсантами

Учасники боїв на Дебальцівському плацдармі, які нині навчаються в Національній академії сухопутних військ у Львові, поділилися із курсантами спогадами про події дворічної давності.

Про це розповів керівник Західного медіа-центру Міноборони полковник Олександр Поронюк, передає Укрінформ.

«П’ятеро курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, які брали участь у боях на Дебальцівському плацдармі, поділилися із курсантами вишу спогадами про ті події. Кожен із військовослужбовців у різний час і в різних підрозділах служив у районі Дебальцевого. Сержанти Василь Стефурак і Василь Тяско – в артилерійських підрозділах, солдат Олег Кахно – у «спецназі», а солдат Микола Христюк та сержант Артем Почернін – у механізованих підрозділах», - зазначив Поронюк.

Розповідаючи про важкі бої, курсанти демонстрували фотографії й відеоролики. Багатьох із зображених на світлинах бійців уже забрала війна. Нелегкий досвід залишиться в пам`яті учасників тих боїв назавжди, як і полеглі товариші.

Загалом в академії навчається сорок учасників боїв у Дебальцевому. Вони і делегували згадану п`ятірку на зустріч із курсантами, оскільки їх бойовий досвід був найбільш повчальним для майбутніх командирів. Зокрема, курсанти розповідали про ситуацію на плацдармі, про визначальні бої та вихід із Дебальцевого, про систему забезпечення військ і співпрацю з місцевим населенням.

Як повідомлялось, утримування Дебальцівського плацдарму та операція із виведення військ були унікальними за складністю. Бої, які там точились, мали відголосок на політичному та геополітичному «фронтах» гібридної війни з Росією – під час переговорів у Мінську українська делегація змусила Путіна поставити підпис під «Мінськими угодами» і таким чином змусила Кремль нести відповідальність за ситуацію, яку росіяни змоделювали в Україні. Важлива дипломатична перемога української делегації у Мінську була б неможливою без подвигу наших бійців на полях боїв під Дебальцевим.