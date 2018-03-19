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Доба в АТО: Бойовики здійснили 2 обстріли по позиціях ЗСУ, 1 військовий травмований

19 березня, 2018 - 08:36
Фото Reuters

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО на Донеччині та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні за добу від 18 березня.

Минулої доби агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних сил України, інформують у штабі.

Зокрема, на Донецькому напрямку противник двічі відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по наших позиціях неподалік Авдіївки.

На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша.

Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму. Його доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

Джерело: День

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