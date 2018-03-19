Міністр оборони Німеччини: Путін вже давно не є партнером для країн Заходу

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн вважає, що президент Росії Володимир Путін вже давно не є партнером для країн Заходу. Про це вона сказала газеті Bild, коментуючи підсумки виборів президента в РФ.

"Він уже давно ніякий не партнер", - заявила фон дер Ляєн.

При цьому на питання, чи вважає вона Путіна противником, німецький політик заявила, що "не заходила б так далеко, оскільки це зачинить двері" (для контактів) і призведе до ще більшої конфронтації.

На думку міністра, не слід також опускатися до рівня Путіна і повторювати його реакції у відповідь, а треба діяти власними заходами, які змусять російського лідера бути конструктивнішим. Зокрема, якщо буде чітко доведена причетність Кремля до отруєння у Солсбері, нові санкції проти Росії "стали б однією з можливостей".

За словами фон дер Ляєн, Путін постійно провокує, розпалює і дестабілізує, провокуючи кризи. Вона засудила його роль у конфлікті в Сирії.

Офіційний представник Міноборони ФРН Єнс Флосдорфф у понеділок не зміг відповісти на запитання журналістів, який же все-таки статус займає Путін. За його словами, для Німеччини важливо, що з ним доведеться спільно вирішувати багато конфліктів у світі. З одного боку, треба критично дивитися на те, що робить російський лідер, з іншого, залишатися в діалозі і намагатися шукати спільні рішення, сказав він. Флосдорфф нагадав, що в Білій Книзі по обороні 2016 року вказано, що політика Кремля є викликом ФРН вже багато років, і ця оцінка не змінилася.