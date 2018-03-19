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Пожежа на ринку Чернівців: Адміністрація назвала попередню причину спалаху

19 березня, 2018 - 21:38
Фото: dsns.gov.ua

Попередньою причиною пожежі на Калинівському ринку назвали проведення зварювальних робіт. Про це розповіла в ефірі Еспресо.TV журналістка Майя Гуменна.

Адміністрація ринку оприлюднила документи, де вказано, що попередньою причиною пожежі є порушення правил безпеки підприємцем, який проводив зварювальні роботи у секторі 5.

Сума збитків наразі встановлюється. Адміністрація призупинила нарахування орендної платні з тих підприємців, які постраждали у даному секторі. Відомо, що відшкодування усіх збитків відбуватиметься за кошти комунального підприємства "Калинівський ринок".

Наразі пожежу локалізували, але досі не загасили. Рятувальники розповідають, що складність гасіння такої пожежі полягає у великій кількості синтетичних матеріалів. Попередньо відомо про трьох постраждалих, які травмувались під час пожежі, повідомляє "АСС".

Нагадаємо, у Чернівцях на території найбільшого місцевого Калинівського ринку о 13:39 в секторі продажу килимів виникла масштабна пожежа на площі близько 1000 м. кв.

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